Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer almaktadır. Bu akşam Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Aşk Mantık İntikam saat kaçta başlıyor? Dizi geç mi başlayacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Ramazan ayında saat 20:30'da ekranlara gelecek.

BUGÜN AŞK MANTIK İNTİKAM VAR MI YOK MU? NEDEN BAŞLAMADI?

Aşk Mantık İntikambugün saat 20:30 'da başlayacak. Dizi normalde 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Bundan dolayı saat 20:00'da ekranlara gelmedi.

16:00 - Fulya ile Umudun Olsun

19:00 - Ana Haber

20:30 - Aşk Mantık İntikam

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk : Esra Erten Yılmaz

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz Korfalı

Mehmet Korhan Fırat : Ekrem Erten (Eko)

Günay Karacaoğlu : Zümrüt Korfalı

Zeynep Kankonde : Menekşe Erten

Süleyman Atanısev : Yalçın Erten

Murat Karasu : Arif Yılmaz

Anıl Altan : Ayaz Karakoç

Sevda Baş : Zeynep (Zeyno)

Mehmet Yılmaz : Musa

Ceren Koç : Elif Korfalı Erten

Gözde Duru : Gaye

Pelin Budak : Kuaför Neriman

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