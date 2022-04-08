Bu akşam Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Aşk Mantık İntikam saat kaçta başlıyor? Dizi geç mi başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Normalde Aşk Mantık İntikam saat 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Peki, Bugün Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu, geç mi başlayacak? Aşk Mantık İntikam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşk Mantık İntikam neden başlamadı? Aşk Mantık İntikam saat kaçta? İşte detaylar...
Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer almaktadır. Bu akşam Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Aşk Mantık İntikam saat kaçta başlıyor? Dizi geç mi başlayacak?
Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Ramazan ayında saat 20:30'da ekranlara gelecek.
Aşk Mantık İntikambugün saat 20:30 'da başlayacak. Dizi normalde 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Bundan dolayı saat 20:00'da ekranlara gelmedi.
16:00 - Fulya ile Umudun Olsun
19:00 - Ana Haber
20:30 - Aşk Mantık İntikam
Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.
Burcu Özberk : Esra Erten Yılmaz
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz Korfalı
Mehmet Korhan Fırat : Ekrem Erten (Eko)
Günay Karacaoğlu : Zümrüt Korfalı
Zeynep Kankonde : Menekşe Erten
Süleyman Atanısev : Yalçın Erten
Murat Karasu : Arif Yılmaz
Anıl Altan : Ayaz Karakoç
Sevda Baş : Zeynep (Zeyno)
Mehmet Yılmaz : Musa
Ceren Koç : Elif Korfalı Erten
Gözde Duru : Gaye
Pelin Budak : Kuaför Neriman