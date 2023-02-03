Arka Sokaklar dizisinin bir süredir gündemde olmaması nedeniyle Bu akşam Arka Sokalar var mı? Sorusu, dizinin bugün yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Bu akşam Arka Sokalar var mı? Bugün Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? İşte Kanal D yayın akışı!

Bu akşam Arka Sokalar var mı? Sorusu, özelikle dizinin sıkı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından dizinin kendi gününde olan Cuma gününde de sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen sorulardan bi tanesi de Kanal D yayın akışı oluyor. Peki, Bu akşam Arka Sokalar var mı? Bugün Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? İşte Kanal D yayın akışı!

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI?

3 Ocak tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmakta olan Kanal D yayın akışı programında, Arka Sokaklar dizisi bulunmuyor. Buna göre 3 Ocak Cuma günü Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi yer almayacak.

ARKA SOKAKLAR FİNAL YAPACAK MI?

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.