Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?
Güncelleme:
Uzun yıllardır ekranlarda kesintisiz devam eden ve televizyon tarihine adını yazdıran dizi, D Media prodüksiyonuyla her Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezona adım atacak olan Arka Sokaklar, 727. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenlerin, belirtilen saatte ekran başında olmaları gerekiyor. Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu?

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yıllardır izleyicilerin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Şimdi ise dizi, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alışılmış yayın günü ve saatinde seyirciyle buluşacak olan yapım için geri sayım sürerken, özellikle yeni bölümlerin canlı yayın imkânı da merak konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarından yüksek kaliteyle izlemek isteyenler, yayın saatini kaçırmamak için hazır bulunmalı. Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı?Arka Sokaklarbu akşam var mı yok mu?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şule'nin de aralarında olduğu bir minibüs dolusu polis memuru… Hepsi dualarla göreve uğurlanmaktadır. Ancak aracın altında patlamaya hazır bir bomba vardır. Melih ise Şule için hayatını riske atmaya göze almıştır. Hüsnü kızına kavuşabilecek midir?

Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, her hafta kendi yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında canlı olarak izlenebilmektedir.

Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem görevleri sırasında yaşadıklarını hem de özel hayatlarını konu edinir.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suç dosyaları ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışmayı ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları hikâyeye duygusal derinlik katar.

Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR YAYINLANACAK MI?

14 Kasım Cuma Kanal D yayın akışı:

Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Osman DEMİR
Osman DEMİR
title
