Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? 3 Şubat Bugün Arka Sokaklar neden yok, bitti mi, final mi? Yeni bölüm bu hafta yok mu?
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Uzun süredir yeni bölümü olmayan Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yeni bölümü var mı yok mu merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, bu akşam Arka Sokaklar yok mu neden yok? Bugün Arka Sokaklar yeni bölümü var mı olacak mı? merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bugün mü haftaya mı olacak? İşte detaylar...
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Arka Sokaklar yok mu, neden yok? 3 Şubat bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? merak etti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümü bu hafta neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm neden başlamadı, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, haftaya mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? 3 Şubat Bugün Arka Sokaklar neden yok, bitti mi, final mi? Yeni bölüm bu hafta yok mu? İşte ayrıntılar...
Dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Arka Sokaklar 3 Şubat Cuma yani bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisi yer almadı. Bugün Arka Sokaklar yerine "S.W.A.T.: Kuşatma Altında" filmi ekranlara gelecek. Arka Sokaklar geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile çekimlere 45 gün ara vermişti. Bundan dolayı yeni bölümü bugün olmayacak.
- 17:00 - Hicran
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - S.W.A.T.: Kuşatma Altında
- 21:45 - S.W.A.T.: Kuşatma Altında
- 23:45 - O Kız
Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.
Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Ana karakterler
- Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.
- Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.
- Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.
- Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.
- Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.
- Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.
- Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.
- Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.
- Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.
- Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.
- Nurcan Gök (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.
- Kadri Keser (Yılmaz Tüzün): Başkomiserdir.