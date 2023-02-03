Uzun süredir yeni bölümü olmayan Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yeni bölümü var mı yok mu merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, bu akşam Arka Sokaklar yok mu neden yok? Bugün Arka Sokaklar yeni bölümü var mı olacak mı? merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bugün mü haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Arka Sokaklar yok mu, neden yok? 3 Şubat bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? merak etti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümü bu hafta neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm neden başlamadı, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, haftaya mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? 3 Şubat Bugün Arka Sokaklar neden yok, bitti mi, final mi? Yeni bölüm bu hafta yok mu? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK? (3 ŞUBAT 2023 CUMA)

Arka Sokaklar 3 Şubat Cuma yani bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisi yer almadı. Bugün Arka Sokaklar yerine "S.W.A.T.: Kuşatma Altında" filmi ekranlara gelecek. Arka Sokaklar geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile çekimlere 45 gün ara vermişti. Bundan dolayı yeni bölümü bugün olmayacak.

KANAL D 3 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - S.W.A.T.: Kuşatma Altında

21:45 - S.W.A.T.: Kuşatma Altında

23:45 - O Kız

ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERE ARA MI VERDİ?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler