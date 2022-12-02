Kanal D'nin en sevilen dizileri arasında gelen Arka Sokaklar bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler dizinin bugün yeni bölümü var mı yok mu merak etti. Peki, Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık 2022 Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, saat kaçta, hangi gün yayınlanır? Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar neden yok? İşte detaylar...

Arka Sokaklar ; Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık 2022 Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, saat kaçta, hangi gün yayınlanır? Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? Ayrıntılar sizlerle...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar 2 Aralık Cuma yani bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisi yer almadı. Bugün Arka Sokaklar yerine "Örümcek Adam 2" filmi ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizi sağlık arası nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERE ARA MI VERDİ?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KANAL D 2 ARALIK YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Örümcek Adam 2

22:30 - Örümcek Adam 2

01:15 - Camdaki Kız

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

Nurcan Gök (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.

Kadri Keser (Yılmaz Tüzün): Başkomiserdir.