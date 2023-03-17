Ekranların uzun soluklu polisiye dizi olarak bilinen ve yoğun ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar neden yok? Merak ediliyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Bugün Arka Sokaklar var mı, yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok?

Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Sorusu, dizinini yayınlanmadığını merak etmekte olan izleyiciler tarafından araştırılmakta. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi hakkında yapılan açıklamalar ile merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Bugün Arka Sokaklar var mı, yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok?

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI?

Bu akşam Kanal D tarafından yayınlanan resmi yayın akışı arasında Arka Sokaklar dizisi bulunmuyor. Arka Sokaklar dizisi yerine kanal D ekranlarında bugün "Mekanik 2: Suikast" adlı yapım yer alacak.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Nedeni bilinmeyen sebepler nedeniyle bir süredir izleyicisi ile buluşamayan dizi hakkında oyuncular tarafından yapılan açıklamalar sayesinde sorular yanıt buldu.

7 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat vermekte olan Zafer Ergin, daha önce Nişantaşı'nda görüntülendiğinde merak edilen soruyu yanıtladı. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."