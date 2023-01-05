ATV'nin sevilen dizilerinden olan Aldatmak bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Aldatmak yok mu? Aldatmak dizisi neden yok? Aldatmak bugün yok mu, niye yok? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, bu akşam Aldatmak var mı, yok mu? Aldatmak bu akşam neden yok? Aldatmak yeni bölüm niye yok? Aldatmak neden yok? İşte detaylar...

Aldatmak ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Aldatmak dizisi yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak ATV yayın akışı!

Aldatmak neden yok? merak edildi. Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, BU akşam Aldatmak var mı, yok mu, neden yok? 5 Ocak Aldatmak dizisi yeni bölüm neden yok? Aldatmak ara mı verdi, yeni bölüm haftaya mı?

ALDATMAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Fakat bugün 5 Ocak Perşembe yeni bölümü yayınlanmayacak.

ALDATMAK BUGÜN YOK MU NEDEN YOK?

Aldatmak dizisi 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle ara yaptığı düşünülmektedir. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. ATV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

ATV 5 OCAK YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Tomb Raider TV'de İlk - Yabancı Sinema

22:15 - Bağlılık Aslı - Yerli Sinema

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir. Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır. Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

Zor dönemler geçiren Ozan, uzun zamandır kendisine duygular beslediğini bildiği Selin'e karşı kalbini bir türlü açmamaktadır. Peki artık kendisine iyi geleni sevmeyi öğrenebilecek midir?

Aldatmak'ın 15. bölümünde Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi özel hayatlarında yaşadıkları ikilemlerle meşguldür. Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de sığındığı liman Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.