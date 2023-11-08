BU AKŞAM (8 KASIM ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 8 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (8 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 8 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 8 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 8 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (8 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Dilek Taşı,

Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü,

Star TV'de saat 20.00'de Yerli Dizi Tekrar/Sinema,

TRT 1'de saat 20.00'de Benim Güzel Ailem,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Şahane Hayatım,

ATV'de saat 20.00'de Kuruluş Osman ekranlarda seyirciyle buluşacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

8 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Arka Sokaklar

8 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

21:45 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

23:30 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

01:15 Aile

8 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

8 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:30 İncir Ağacı

06:55 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:05 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 Yerli Dizi

8 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

8 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:45 Hudutsuz Sevda

8 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak