BU AKŞAM (8 KASIM ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 8 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (8 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 8 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 8 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 8 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (8 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Dilek Taşı,
Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü,
Star TV'de saat 20.00'de Yerli Dizi Tekrar/Sinema,
TRT 1'de saat 20.00'de Benim Güzel Ailem,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Şahane Hayatım,
ATV'de saat 20.00'de Kuruluş Osman ekranlarda seyirciyle buluşacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
8 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Arka Sokaklar
8 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
21:45 Yerli Sinema Korkusuz Korkak
23:30 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
01:15 Aile
8 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
8 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
05:30 İncir Ağacı
06:55 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:05 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 Yerli Dizi
8 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
8 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:45 Hudutsuz Sevda
8 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak