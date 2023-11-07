BU AKŞAM (7 KASIM SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 7 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 7 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (7 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 7 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 7 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 7 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Kanal D'de saat 20.00'deÜç Kız Kardeş,
Show TV'de saat 20.00'de Aile,
Star TV'de saat 20.00'de Yerli Dizi Tekrar,
TRT 1'de saat 20.00'deHayatımın Neşesi,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Yabani,
ATV'de saat 20.00'de Ben Bu Cihana Sığmazam ekranlarda seyirciyle buluşacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar
22:30 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
05:30 İncir Ağacı
06:45 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
00:15 Yerli Dizi
03:15 Diriliş Ertuğrul
05:45 Kapanış
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Senden Daha Güzel
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Safir
03:45 Mutfak Bahane