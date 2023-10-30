BU AKŞAM (30 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 30 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (30 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 30 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 30 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 30 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- MasterChef All Star, yeni haftada izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
- Televizyon izleyicileri, günün yorgunluğunu atmak için akşam saatlerinde ekran başına geçecek.
- Akşam programlarının yanı sıra gündüz kuşağında yayınlanan programlar da büyük ilgi görüyor.
- Uzun süredir merakla beklenen TRT1 yapımı "Alparslan Büyük Selçuklu" ekranlarda yer alacak.
- TV8 kanalında ise yarışma programının ardından " %100 Futbol" yayını izlenebilecek.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey
00:30 Yargı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
08:30 Mavi Boncuk
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Yabancı Sinema 13 Dakika
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Bir Yuvam Olsun
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
05:55 İncir Ağacı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
02:40 Diriliş Ertuğrul
04:50 Seksenler
07:15 8'de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:45 Yabani
02:30 Hudutsuz Sevda
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:55 Mutfak Bahane
05:35 Bir Küçük Gün Işığı