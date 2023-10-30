BU AKŞAM (30 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 30 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (30 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 30 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 30 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 30 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (30 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

- MasterChef All Star, yeni haftada izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

- Televizyon izleyicileri, günün yorgunluğunu atmak için akşam saatlerinde ekran başına geçecek.

- Akşam programlarının yanı sıra gündüz kuşağında yayınlanan programlar da büyük ilgi görüyor.

- Uzun süredir merakla beklenen TRT1 yapımı "Alparslan Büyük Selçuklu" ekranlarda yer alacak.

- TV8 kanalında ise yarışma programının ardından " %100 Futbol" yayını izlenebilecek.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

30 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yerli Sinema Yaşamak Güzel Şey

00:30 Yargı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

30 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Mavi Boncuk

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Yabancı Sinema 13 Dakika

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:45 Bir Yuvam Olsun

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

30 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

30 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:55 İncir Ağacı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:50 Seksenler

30 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

30 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:45 Yabani

02:30 Hudutsuz Sevda

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

30 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:55 Mutfak Bahane

05:35 Bir Küçük Gün Işığı