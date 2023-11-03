BU AKŞAM (3 KASIM CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 3 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (3 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 3 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 3 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (3 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Arka Sokaklar (Yeni Bölüm),

Show TV'de saat 20.00'de Sahte Kabadayı,

Star TV'de saat 20.00'de Yalı Çapkını (Yeni Bölüm),

TRT 1'de saat 20.00'de Sen Türkülerini Söyle,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Şahane Hayatım,

ATV'de saat 20.00'de Ateş Kuşları ekranlarda seyirciyle buluşacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

3 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

3 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm Tekrarı)

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

3 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını (Özel Bölüm)

20:00 Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)

00:30 Yerli Dizi

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

3 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş "Ertuğrul"

17:50 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

03:00 Seksenler

04:35 Diriliş Ertuğrul

06:40 Kapanış

3 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

3 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:30 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

3 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları