Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (29 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 29 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (29 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 29 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 29 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 29 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (29 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

- Bu gece televizyon ekranlarında, Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür gibi tanınmış isimlerin rol aldığı Atatürk filmi izlenebilecek.

- TV8 kanalında MasterChef All Star programı yayınlanacak.

- Kanal D'de, Yargı adlı dizinin yeni bölümü gösterilecek.

- Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un bir önceki bölümü tekrar olarak yayınlanacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

29 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

29 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:30 Hasret

29 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:00 Güzel Köylü

29 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:15 Beni Böyle Sev

07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:35 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taarruz"

16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

29 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

29 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

12:30 Fox'ta Atatürk'ün İzinde Bir Asır

14:30 Fox'ta Cumhuriyet Coşkusu

16:30 Fox'ta Cumhuriyet Destanı

18:30 Fox'ta Yüzyıllık Miras

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı

21:00 Atatürk

23:15 Objektifin Ardı: Atatürk

00:00 Bambaşka Biri

29 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema

14:10 Bölük-Yerli Sinema

15:55 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam