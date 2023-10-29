BU AKŞAM (29 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 29 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (29 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 29 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 29 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 29 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Bu gece televizyon ekranlarında, Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür gibi tanınmış isimlerin rol aldığı Atatürk filmi izlenebilecek.
- TV8 kanalında MasterChef All Star programı yayınlanacak.
- Kanal D'de, Yargı adlı dizinin yeni bölümü gösterilecek.
- Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un bir önceki bölümü tekrar olarak yayınlanacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:30 Hasret
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:00 Güzel Köylü
05:15 Beni Böyle Sev
07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm
10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:35 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taarruz"
16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
12:30 Fox'ta Atatürk'ün İzinde Bir Asır
14:30 Fox'ta Cumhuriyet Coşkusu
16:30 Fox'ta Cumhuriyet Destanı
18:30 Fox'ta Yüzyıllık Miras
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı
21:00 Atatürk
23:15 Objektifin Ardı: Atatürk
00:00 Bambaşka Biri
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema
14:10 Bölük-Yerli Sinema
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam