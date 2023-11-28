BU AKŞAM (28 KASIM SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (28 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 28 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 28 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (28 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Üç Kız Kardeş,

Show TV'de saat 20.00'de Aile,

Star TV'de saat 20.00'de Düğün Dernek,

TRT 1'de saat 20.00'de Kod Adı Kırlangıç,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Yabani,

ATV'de saat 20.00'de Ben Bu Cihana Sığmazam ekranlarda seyirciyle buluşacak.

28 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut (Yeni Bölüm)

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş (Yeni Bölüm)

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

28 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Aile (Yeni Bölüm)

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

28 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Düğün Dernek

22:30 Sakla Beni

00:30 Düğün Dernek

28 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

06:10 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kod Adı Kırlangıç

22:30 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"

01:20 Yerli Dizi

03:50 Seksenler

28 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

28 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:00 YASAK ELMA

13:30 EN HAMARAT BENİM

16:15 YABANİ

19:00 Fox Ana Haber

20:00 YABANİ (Yeni Bölüm)

00:00 Şahane Hayatım

02:30 YAZ ŞARKISI

28 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam (Yeni Bölüm)

00:20 Safir

03:20Mutfak Bahane