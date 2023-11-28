BU AKŞAM (28 KASIM SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (28 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 28 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 28 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (28 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Üç Kız Kardeş,
Show TV'de saat 20.00'de Aile,
Star TV'de saat 20.00'de Düğün Dernek,
TRT 1'de saat 20.00'de Kod Adı Kırlangıç,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Yabani,
ATV'de saat 20.00'de Ben Bu Cihana Sığmazam ekranlarda seyirciyle buluşacak.
28 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut (Yeni Bölüm)
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş (Yeni Bölüm)
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
28 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Aile (Yeni Bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
28 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Düğün Dernek
22:30 Sakla Beni
00:30 Düğün Dernek
28 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
06:10 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kod Adı Kırlangıç
22:30 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"
01:20 Yerli Dizi
03:50 Seksenler
28 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
28 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:00 YASAK ELMA
13:30 EN HAMARAT BENİM
16:15 YABANİ
19:00 Fox Ana Haber
20:00 YABANİ (Yeni Bölüm)
00:00 Şahane Hayatım
02:30 YAZ ŞARKISI
28 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam (Yeni Bölüm)
00:20 Safir
03:20Mutfak Bahane