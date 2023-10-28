BU AKŞAM (28 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (28 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 28 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 28 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (28 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de "Demir Maske (Yabancı Sinema)" izleyicilerle buluşacak.

ATV'de "Kardeşlerim" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.

Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" adlı programı izleyebilirsiniz.

Star TV'de "Tehlikeli (Yabancı Sinema)" seyircilerin karşısına çıkacak.

TV8'de "MasterChef All Star" yarışma programı heyecanı devam edecek.

TRT 1'de "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

28 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)

22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

28 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

28 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)

02:00 Söz

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

28 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Beni Böyle Sev

09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

10:00 TRT'de 100. Yıl

13:00 Lingo

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Teşkilat

04:30 Lingo

05:20 Kapanış

28 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

03:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

28 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bambaşka Biri

14:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

22:45 Adım Farah

02:00 Bambaşka Biri

04:45 Aşk Yeniden

05:30 Kefaret

28 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam