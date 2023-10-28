BU AKŞAM (28 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (28 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 28 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 28 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 28 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Kanal D'de "Demir Maske (Yabancı Sinema)" izleyicilerle buluşacak.
- ATV'de "Kardeşlerim" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.
- Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" adlı programı izleyebilirsiniz.
- Star TV'de "Tehlikeli (Yabancı Sinema)" seyircilerin karşısına çıkacak.
- TV8'de "MasterChef All Star" yarışma programı heyecanı devam edecek.
- TRT 1'de "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:30 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Şok Dalgası 2 (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:15 Tehlikeli (Yabancı Sinema)
02:00 Söz
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:20 Beni Böyle Sev
09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
10:00 TRT'de 100. Yıl
13:00 Lingo
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Teşkilat
04:30 Lingo
05:20 Kapanış
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
03:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bambaşka Biri
14:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
22:45 Adım Farah
02:00 Bambaşka Biri
04:45 Aşk Yeniden
05:30 Kefaret
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
15:00 Baba Parası (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam