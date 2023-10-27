BU AKŞAM (27 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 27 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 27 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (27 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 27 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 27 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 27 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Kanal D'de "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
- ATV'de "Ateş Kuşları" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.
- Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" adlı programı izleyebilirsiniz.
- Star TV'de "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.
- TV8'de "MasterChef All Star" yarışma programı heyecanı devam edecek.
- TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" programı yayınlanacak.
- Ayrıca, ATV'de "Ateş Kuşları" dizisi,
- TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" programı da izlenebilecek diğer seçenekler arasında yer alıyor.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 Kendi Düşen Ağlamaz
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Müstakbel Damat
22:30 Bambaşka Biri
23:45 Orta Sayfa
01:45 Hudutsuz Sevda
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman