BU AKŞAM (27 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 27 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 27 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (27 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 27 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 27 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 27 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (27 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

ATV'de "Ateş Kuşları" dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.

Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" adlı programı izleyebilirsiniz.

Star TV'de "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

TV8'de "MasterChef All Star" yarışma programı heyecanı devam edecek.

TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" programı yayınlanacak.

Ayrıca, ATV'de "Ateş Kuşları" dizisi,

TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" programı da izlenebilecek diğer seçenekler arasında yer alıyor.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

27 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

27 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

27 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

27 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

27 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

27 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Müstakbel Damat

22:30 Bambaşka Biri

23:45 Orta Sayfa

01:45 Hudutsuz Sevda

27 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman