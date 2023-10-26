BU AKŞAM (26 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (26 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 26 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 26 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Star TV'de, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
- TRT1'de, geniş oyuncu kadrosu ve karmaşık olay örgüsü ile dikkat çeken Kendi Düşen Ağlamaz adlı yapım izleyicilerle buluşacak.
- Fox TV'de, önce Hudutsuz Sevda, hemen ardından Adım Farah ekranlarda olacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dilek Taşı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 18:20 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler
- 22:30 Yabancı Sinema Büyük Haydut
- 01:15 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler
- 03:15 Aşk ve Umut
- 05:00 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
- 22:15 Yerli Sinema Tokatçı
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:30 Yerli Sinema Tokatçı
- 04:00 Bir Yuvam Olsun
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 01:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Aramızda Kalsın
- 05:55 İncir Ağacı
- 07:10 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:05 Diriliş Ertuğrul
- 18:00 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 22:00 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu
- 00:15 Lingo
- 01:30 Teşkilat
- 04:00 Diriliş Ertuğrul
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 23:45 Adım Farah
- 02:30 Bambaşka Biri
- 04:45 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Safir
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı