Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (26 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (26 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 26 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 26 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 26 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (26 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

- Star TV'de, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

- TRT1'de, geniş oyuncu kadrosu ve karmaşık olay örgüsü ile dikkat çeken Kendi Düşen Ağlamaz adlı yapım izleyicilerle buluşacak.

- Fox TV'de, önce Hudutsuz Sevda, hemen ardından Adım Farah ekranlarda olacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

26 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler

22:30 Yabancı Sinema Büyük Haydut

01:15 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler

03:15 Aşk ve Umut

05:00 Güneşi Beklerken

26 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Yerli Sinema Tokatçı

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Yerli Sinema Tokatçı

04:00 Bir Yuvam Olsun

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

26 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

26 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:55 İncir Ağacı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:05 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

22:00 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu

00:15 Lingo

01:30 Teşkilat

04:00 Diriliş Ertuğrul

26 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

26 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Adım Farah

02:30 Bambaşka Biri

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

26 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR ?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Safir

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Küçük Gün Işığı