BU AKŞAM (25 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 25 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (25 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 25 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 25 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
ATV'nin popüler yapımlarından biri olan "Kuruluş Osman" bugün televizyon ekranlarına gelecek. Star TV'de ise sinema keyfi yaşanacak. "Çok Güzel Hareketler 2" programından sonra izleyiciler, önce "Kod Adı Engel" ve ardından "Nişancının Gözü" adlı yabancı yapımları izleyebilecekler. Geniş bir oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Benim Güzel Ailem" adlı yapım ise TRT kanalında izleyicilerle buluşacak. Kanal D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" ise yeni gününde izleyici karşısında olacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Yerli Dizi
03:15 Aşk ve Umut
05:00 Güneşi Beklerken
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema Kod Adı Angel
22:30 Yabancı Sinema Kuşatma: Nişancının Gözü
00:30 Yabancı Sinema Kod Adı Angel
02:30 Yabancı Sinema Kuşatma: Nişancının Gözü
04:30 Güzel Köylü
05:55 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Seksenler
02:35 Diriliş Ertuğrul
04:55 Lingo
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Kirli Sepeti
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Bambaşka Biri
05:00 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı