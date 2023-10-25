BU AKŞAM (25 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 25 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (25 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 25 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 25 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (25 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

ATV'nin popüler yapımlarından biri olan "Kuruluş Osman" bugün televizyon ekranlarına gelecek. Star TV'de ise sinema keyfi yaşanacak. "Çok Güzel Hareketler 2" programından sonra izleyiciler, önce "Kod Adı Engel" ve ardından "Nişancının Gözü" adlı yabancı yapımları izleyebilecekler. Geniş bir oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Benim Güzel Ailem" adlı yapım ise TRT kanalında izleyicilerle buluşacak. Kanal D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" ise yeni gününde izleyici karşısında olacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

25 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Yerli Dizi

03:15 Aşk ve Umut

05:00 Güneşi Beklerken

25 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

25 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yabancı Sinema Kod Adı Angel

22:30 Yabancı Sinema Kuşatma: Nişancının Gözü

00:30 Yabancı Sinema Kod Adı Angel

02:30 Yabancı Sinema Kuşatma: Nişancının Gözü

04:30 Güzel Köylü

25 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:55 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Seksenler

02:35 Diriliş Ertuğrul

04:55 Lingo

25 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

25 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Kirli Sepeti

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Bambaşka Biri

05:00 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

25 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı