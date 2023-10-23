BU AKŞAM (23 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 23 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 23 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (23 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 23 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 23 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 23 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Televizyon izleyicileri için bugünün yayın akışı oldukça merak ediliyor. Bugün Kanal D ekranlarında "Mandıra Filozofu İstanbul" filmi izleyicilerle buluşacak. TRT1'de "Teşkilat", ATV'de "Safir", Fox TV'de ise "Bambaşka Biri" yeni bölümüyle seyircileri ekran başına çekecek. Ayrıca, TV8'de "MasterChef All Star" heyecanı da devam edecek.
Bu dizi ve programlar 23 EKİM Pazartesi gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:00 Mandıra Filozofu İstanbul
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Kızılcık Şerbeti
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ölümün Kıyısında
21:45 Av Oyunları
23:00 Kızılcık Şerbeti
02:00 Ölümün Kıyısında
03:45 Av Oyunları
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli dizi tekrar
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş 'Ertuğrul'
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:40 Hayat Işığım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11.15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Kirli Sepeti
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19.00 aTV Ana Haber
20.00 Safir
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam