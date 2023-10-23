Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 23 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (23 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 23 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (23 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 23 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 23 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 23 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (23 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicileri için bugünün yayın akışı oldukça merak ediliyor. Bugün Kanal D ekranlarında "Mandıra Filozofu İstanbul" filmi izleyicilerle buluşacak. TRT1'de "Teşkilat", ATV'de "Safir", Fox TV'de ise "Bambaşka Biri" yeni bölümüyle seyircileri ekran başına çekecek. Ayrıca, TV8'de "MasterChef All Star" heyecanı da devam edecek.

Bu dizi ve programlar 23 EKİM Pazartesi gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

23 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:00 Mandıra Filozofu İstanbul

23 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Kızılcık Şerbeti

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Av Oyunları

23:00 Kızılcık Şerbeti

02:00 Ölümün Kıyısında

03:45 Av Oyunları

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

23 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli dizi tekrar

23 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş 'Ertuğrul'

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

23:40 Hayat Işığım

23 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07.15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11.15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

23 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kirli Sepeti

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 aTV Ana Haber

20.00 Safir

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam