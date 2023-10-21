BU AKŞAM (21 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 21 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (21 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 21 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 21 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 21 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Bu akşam televizyon izleyicileri için çeşitli seçenekler sunuluyor. TRT 1, "Gönül Dağı"
- Star TV ekranlarında "Dengesiz"
- Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi "Aşk-ı Memnu" da bu akşam ekranda olacak.
- Show TV'de ise "Ölümün Kıyısında" adlı film izleyicileri ekrana kilitleyecek.
Bu dizi ve programlar 21 EKİM Cuma gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Yerli Dizi
- 16:15 Yerli Dizi
- 18:30 Kanal D Ana Haber Haftasonu
- 20:00 Aşk-ı Memnu
- 22:15 Yerli Sinema
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:00 Müzik Arası
- 05:00 Güneşi Beklerken
- 08:30 Bir Yuvam Olsun
- 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 13:00 Bir Yuvam Olsun
- 14:30 Aile
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Ölümün Kıyısında
- 21:45 Av Oyunları
- 23:00 Kızılcık Şerbeti
- 02:00 Ölümün Kıyısında
- 03:45 Av Oyunları
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08:00 DR. ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK GÜNDEMİ
- 09:00 Benim Tatlı Yalanım
- 11:00 ARI MAYA 2: BAL OYUNLARI
- 12:30 YALI ÇAPKINI
- 15:30 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 DÖRT ÇOCUK VE KUM ELFİ
- 20:45 Dengesiz
- 22:40 Dengesiz
- 00:30 GÜZELLİĞİN PORTRESİ
- 02: 30 GÜZELLİĞİN PORTRESİ
- 04:00 GÜZEL KÖYLÜ
- 05:00 Aramızda Kalsın
- 05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 07:20 Beni Böyle Sev
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:20 Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"
- 12:40 Kendi Düşen Ağlamaz
- 15:50 Benim Güzel Ailem
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 02:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 04:30 Benim Güzel Ailem
- 06:10 Kapanış
- 08:45 Süper Bir Takım
- 09:00 Kırmızı Oda
- 09:45 Masterchef Türkiye All Star
- 12:30 Gazete Magazin
- 16:15 Yerli Sinema / Karakomik Filmler Emanet & Deli
- 20:00 Masterchef Türkiye All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 %100 Futbol
- 01:15 Gazete Magazin
- 02:30 Sinema
- 04:30 Tuzak
- 07:30 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Kamera Arkası
- 12:00 Kirli Sepeti
- 14:00 Yabani
- 16:15 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kader Bağları
- 23:45 Kirli Sepeti
- 02:45 Hudutsuz Sevda
- 05:00 Aşk Yeniden
- 06:00 Kefaret
- 07:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Ateş Kuşları
- 13:00 Kardeşlerim
- 16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Aldatmak
- 02:20 Kuruluş Osman
- 04:30 Bir Küçük Gün Işığı