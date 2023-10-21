Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (21 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 21 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (21 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 21 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 21 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 21 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (21 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

- Bu akşam televizyon izleyicileri için çeşitli seçenekler sunuluyor. TRT 1, "Gönül Dağı"

- Star TV ekranlarında "Dengesiz"

- Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi "Aşk-ı Memnu" da bu akşam ekranda olacak.

- Show TV'de ise "Ölümün Kıyısında" adlı film izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Bu dizi ve programlar 21 EKİM Cuma gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

21 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:00 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Haftasonu

Haftasonu 20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:30 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Güneşi Beklerken

21 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Kızılcık Şerbeti

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Av Oyunları

23:00 Kızılcık Şerbeti

02:00 Ölümün Kıyısında

03:45 Av Oyunları

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

21 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07.00 Aramızda Kalsın

08:00 DR. ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK GÜNDEMİ

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 ARI MAYA 2: BAL OYUNLARI

12:30 YALI ÇAPKINI

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 DÖRT ÇOCUK VE KUM ELFİ

20:45 Dengesiz

22:40 Dengesiz

00:30 GÜZELLİĞİN PORTRESİ

02: 30 GÜZELLİĞİN PORTRESİ

04:00 GÜZEL KÖYLÜ

05:00 Aramızda Kalsın

21 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Beni Böyle Sev

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:20 Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"

12:40 Kendi Düşen Ağlamaz

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Kendi Düşen Ağlamaz

04:30 Benim Güzel Ailem

06:10 Kapanış

21 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 Masterchef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yerli Sinema / Karakomik Filmler Emanet & Deli

20:00 Masterchef Türkiye All Star (Yeni Bölüm)

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

02:30 Sinema

04:30 Tuzak

21 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Kamera Arkası

12:00 Kirli Sepeti

14:00 Yabani

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

23:45 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

21 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?