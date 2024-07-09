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Bu akşam saat 21:00'da ne yapılacak? Özgür Özel ne dedi, ne yapılacak? Özgür Özel'den eylem çağrısı!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in ne söylediği merak ediliyor. Özgür Özel vatandaşlara ne dedi? Bu akşam ne yapılacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapan Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Asgari ücrete zam ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösteren Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" ifadelerini kullandı.

Bu akşam 21:00'da ne yapılacak? Özgür Özel ne dedi, ne yapılacak?

21:00'DA NE YAPILACAK?

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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