Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 20 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (20 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 20 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (20 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 20 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 20 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (20 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

- Bu akşam televizyon izleyicileri için çeşitli seçenekler sunuluyor. TRT 1, "Nereye Gidiyorsun Aida" filmi ile dikkat çekiyor.

- Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" adlı bir dizi izleyicilerle buluşacak.

- Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi "Arka Sokaklar" da bu akşam ekranda olacak.

- Show TV'de ise "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Bu dizi ve programlar 20 EKİM Cuma gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

20 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

20 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

20 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Yabancı Sinema Karlar Kraliçesi

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

20 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

06:40 İncir Ağacı

07:40 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Nereye Gidiyorsun Aida

00:25 Yerli Sinema Kovan

23:40 3'te 3

00:55 Yabancı Sinema Nereye Gidiyorsun Aida

02:30 Seksenler

03:50 Diriliş Ertuğrul

20 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

20 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kirli Sepeti

04:00 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

20 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?