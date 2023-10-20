BU AKŞAM (20 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 20 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 20 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (20 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 20 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 20 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
- Bu akşam televizyon izleyicileri için çeşitli seçenekler sunuluyor. TRT 1, "Nereye Gidiyorsun Aida" filmi ile dikkat çekiyor.
- Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" adlı bir dizi izleyicilerle buluşacak.
- Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi "Arka Sokaklar" da bu akşam ekranda olacak.
- Show TV'de ise "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi izleyicileri ekrana kilitleyecek.
Bu dizi ve programlar 20 EKİM Cuma gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Yargı
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:45 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Aile
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 08:00 Yabancı Sinema Karlar Kraliçesi
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:15 Ömer
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Aramızda Kalsın
- 06:40 İncir Ağacı
- 07:40 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 16:15 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Nereye Gidiyorsun Aida
- 00:25 Yerli Sinema Kovan
- 23:40 3'te 3
- 00:55 Yabancı Sinema Nereye Gidiyorsun Aida
- 02:30 Seksenler
- 03:50 Diriliş Ertuğrul
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
- 01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Kirli Sepeti
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Bambaşka Biri
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Kirli Sepeti
- 04:00 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı