BU AKŞAM (2 KASIM PERŞEMBE) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
Gündem Haberleri
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 2 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (2 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 2 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 2 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Kanal D'de saat 20.00'de Tamirhane,
Show TV'de saat 20.00'de Güldür Güldür Show,
Star TV'de saat 20.00'de Sakla Beni,
TRT 1'de saat 20.00'de Kendi Düşen Ağlamaz,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm),
ATV'de saat 20.00'de Aldatmak (Yeni Bölüm) ekranlarda seyirciyle buluşacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane
22:30 Tamirhane
00:45 Yabancı Sinema
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
08:00 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Diriliş "Ertuğrul"
17:50 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Lingo
01:30 Teşkilat
03:45 Diriliş "Ertuğrul"
05:55 Kapanış
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
04:45 Bu Tabak Kimin
06:00 Yaz Şarkısı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aldatmak (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Cennetin Gözyaşları