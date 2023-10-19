Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 19 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (19 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (19 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 19 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV , Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 19 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (19 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün televizyon yayın akışında hangi diziler ve programlar var? İşte 19 EKİM Perşembe gününe dair televizyon yayın akışı:

Kanal D 'de: "Dilek Taşı" adlı dizi

'de: "Dilek Taşı" adlı dizi Show TV'de: "Atla Gel Şaban" adlı yerli sinema filmi.

TV8'de: "MasterChef All Star" yarışması.

ATV'de: "Aldatmak"

Star TV'de: "Hedefim Sensin"

TRT 1'de: "Kendi Düşen Ağlamaz"

FOX TV'de: "Hudutsuz Sevda"

Bu dizi ve programlar 19 EKİM Perşembe gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

19 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

19 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:30 Aile (Tekrar)

00:45Mucize Aşk

02:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

19 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin

19 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:35 İncir Ağacı

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Tehlikeli Yürüyüş"

22:00 Yabancı Sinema "Rüzgarın Oğlu"

00:15 Yabancı Sinema "Tehlikeli Yürüyüş"

02:15 Seksenler

03:50 Diriliş Ertuğrul

19 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

19 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)

00:00 Yabani

02:45 Kader Bağları

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

19 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?