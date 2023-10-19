BU AKŞAM (19 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 19 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (19 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 19 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV , Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 19 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Bugün televizyon yayın akışında hangi diziler ve programlar var? İşte 19 EKİM Perşembe gününe dair televizyon yayın akışı:
- Kanal D'de: "Dilek Taşı" adlı dizi
- Show TV'de: "Atla Gel Şaban" adlı yerli sinema filmi.
- TV8'de: "MasterChef All Star" yarışması.
- ATV'de: "Aldatmak"
- Star TV'de: "Hedefim Sensin"
- TRT 1'de: "Kendi Düşen Ağlamaz"
- FOX TV'de: "Hudutsuz Sevda"
Bu dizi ve programlar 19 EKİM Perşembe gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Dilek Taşı
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:45 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Mucize Aşk
- 22:30 Aile (Tekrar)
- 00:45Mucize Aşk
- 02:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:30 Söz
- 18.15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Hedefim Sensin
- 05:35 İncir Ağacı
- 06:45 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 16:10 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Tehlikeli Yürüyüş"
- 22:00 Yabancı Sinema "Rüzgarın Oğlu"
- 00:15 Yabancı Sinema "Tehlikeli Yürüyüş"
- 02:15 Seksenler
- 03:50 Diriliş Ertuğrul
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
- 07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)
- 00:00 Yabani
- 02:45 Kader Bağları
- 04:45 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak (Yeni Bölüm)
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 Safir
- 03:50 Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Küçük Gün Işığı