BU AKŞAM (18 Kasım Cumartesi) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (18 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 18 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (18 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de İnanılmaz Örümcek Adam - 2,
Show TV'de saat 20.00'deGüldür Güldür Show (Yeni Bölüm),
Star TV'de saat 20.00'de Sakla Beni,
TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Adım Farah (Yeni Bölüm),
ATV'de saat 20.00'de Kardeşlerim ekranlarda seyirciyle buluşacak.
11 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam - 2
22:45İnanılmaz Örümcek Adam - 2
01:15 Poyraz Karayel
03:15 Güneşi Beklerken
11 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
11 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
06:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:30 Ömer
01:15 Sakla Beni
11 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Lingo
06:45 Beni Böyle Sev
08:45 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
13:55 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:45 Hazırlık Maçı "Almanya-Türkiye"
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:20 Sen Türkülerini Söyle
05:10 Son Toplayıcılar
11 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
11 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:45 Adım Farah
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah (Yeni Bölüm)
23:45 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
11 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç - Yabancı Sinema
11:45 Safir
15:15 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman