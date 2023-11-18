BU AKŞAM (18 Kasım Cumartesi) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (18 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 18 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (18 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de İnanılmaz Örümcek Adam - 2,

Show TV'de saat 20.00'deGüldür Güldür Show (Yeni Bölüm),

Star TV'de saat 20.00'de Sakla Beni,

TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Adım Farah (Yeni Bölüm),

ATV'de saat 20.00'de Kardeşlerim ekranlarda seyirciyle buluşacak.

11 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam - 2

22:45İnanılmaz Örümcek Adam - 2

01:15 Poyraz Karayel

03:15 Güneşi Beklerken

11 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

11 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

06:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:30 Ömer

01:15 Sakla Beni

11 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Lingo

06:45 Beni Böyle Sev

08:45 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

13:55 Sen Türkülerini Söyle

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

22:45 Hazırlık Maçı "Almanya-Türkiye"

00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:20 Sen Türkülerini Söyle

05:10 Son Toplayıcılar

11 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

11 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:45 Adım Farah

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah (Yeni Bölüm)

23:45 Şahane Hayatım

02:30 Yabani

11 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç - Yabancı Sinema

11:45 Safir

15:15 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman