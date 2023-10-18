Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (18 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

BU AKŞAM (18 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 18 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (18 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün televizyon yayın akışında hangi diziler ve programlar var? İşte 18 Ekim Çarşamba gününe dair televizyon yayın akışı:

Kanal D'de:

"Ölümcül Makineler" adlı yabancı sinema filmi. ve "Yargı."

Show TV'de:

"Atla Gel Şaban" adlı yerli sinema filmi.

TV8'de:

"MasterChef All Star" yarışması.

ATV'de:

"Kuruluş Osman."

Star TV'de:

"Deliha" adlı yerli sinema filmi.

TRT 1'de:

"Benim Güzel Ailem."

Bu dizi ve programlar 18 Ekim Çarşamba gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

18 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler

22:30 Yargı

01:30 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Güneşi Beklerken

18 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

21:45 Aile

01:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Deliha

22:15 Yerli Sinema Deliha

00:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi

02:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi

04:30 Aramızda Kalsın

18 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:35 İncir Ağacı

06:45 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Seksenler

03:25 Diriliş Ertuğrul

18 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

18 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Kader Bağları

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

18 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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