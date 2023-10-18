BU AKŞAM (18 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 EKİM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (18 EKİM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 18 EKİM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 18 EKİM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 EKİM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Bugün televizyon yayın akışında hangi diziler ve programlar var? İşte 18 Ekim Çarşamba gününe dair televizyon yayın akışı:
Kanal D'de:
"Ölümcül Makineler" adlı yabancı sinema filmi. ve "Yargı."
Show TV'de:
"Atla Gel Şaban" adlı yerli sinema filmi.
TV8'de:
"MasterChef All Star" yarışması.
ATV'de:
"Kuruluş Osman."
Star TV'de:
"Deliha" adlı yerli sinema filmi.
TRT 1'de:
"Benim Güzel Ailem."
Bu dizi ve programlar 18 Ekim Çarşamba gününün televizyon yayın akışını oluşturuyor. İzlemeyi planladığınız yapımları kaçırmamak için yayın saatlerine dikkat etmekte fayda var.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler
- 22:30 Yargı
- 01:30 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler
- 03:30 Poyraz Karayel
- 05:00 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
- 21:45 Aile
- 01:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
- 02:30 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Deliha
- 22:15 Yerli Sinema Deliha
- 00:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi
- 02:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi
- 04:30 Aramızda Kalsın
- 05:35 İncir Ağacı
- 06:45 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 16:00 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Benim Güzel Ailem
- 00:15 3'te 3
- 01:35 Seksenler
- 03:25 Diriliş Ertuğrul
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
- 07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Adım Farah
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Adım Farah
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Kader Bağları
- 04:45 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı