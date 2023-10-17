BU AKŞAM (17 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 17 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (17 Ekim) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 17 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 17 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
İşte 17 Ekim 2023 Pazartesi gününün televizyon yayın akışı:
- Kanal D'de "Üç Kız Kardeş" yeni bölümüyle yayınlanacak.
- Show TV'de "Aile" adlı yapım ekranlarda olacak.
- ATV'de "Ben Bu Cihana Sığmazam" izleyicilerle buluşacak.
- TV8'de "MasterChef All Star" heyecanı devam edecek.
- TRT1 ekranlarında "Ana Haber" programından sonra "Hayatımın Neşesi" adlı yapım yayınlanacak.
- Fox TV'de Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi isimlerin rol aldığı "Yabani" izleyicilerle buluşacak.
- Star TV'de sinema akşamı yaşanacak, "Hükümet Kadın" ve "Hükümet Kadın 2" peş peşe ekranlara gelecek.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Dilek Taşı
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:45 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Aile
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın
- 22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar Sinema
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:30 Aramızda Kalsın
- 05:30 İncir Ağacı
- 06:40 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 16:00 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hayatımın Neşesi
- 23:50 Yerli Sinema Muna
- 01:45 Seksenler
- 03:25 Diriliş Ertuğrul
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:00 Adım Farah
- 02:30 Hudutsuz Sevda
- 04:45 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Safir
- 03:45 Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı