BU AKŞAM (17 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 17 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (17 Ekim) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 17 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 17 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (17 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

İşte 17 Ekim 2023 Pazartesi gününün televizyon yayın akışı:

- Kanal D'de "Üç Kız Kardeş" yeni bölümüyle yayınlanacak.

- Show TV'de "Aile" adlı yapım ekranlarda olacak.

- ATV'de "Ben Bu Cihana Sığmazam" izleyicilerle buluşacak.

- TV8'de "MasterChef All Star" heyecanı devam edecek.

- TRT1 ekranlarında "Ana Haber" programından sonra "Hayatımın Neşesi" adlı yapım yayınlanacak.

- Fox TV'de Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi isimlerin rol aldığı "Yabani" izleyicilerle buluşacak.

- Star TV'de sinema akşamı yaşanacak, "Hükümet Kadın" ve "Hükümet Kadın 2" peş peşe ekranlara gelecek.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

17 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

17 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

17 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın

22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın

00:30 Yerli Dizi Tekrar Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

17 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:30 İncir Ağacı

06:40 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

23:50 Yerli Sinema Muna

01:45 Seksenler

03:25 Diriliş Ertuğrul

17 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

17 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Adım Farah

02:30 Hudutsuz Sevda

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

17 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?