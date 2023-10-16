BU AKŞAM (16 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 16 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (16 Ekim) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 16 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 16 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 16 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (16 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR?

İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi gününün televizyon yayın akışı:

Kanal D: "Mandıra Filozofu" adlı yerli sinema filmi.

TRT1: "Sevginin Gücü" adlı yabancı sinema filmi.

Star TV: "Ömer".

ATV: "Safir".

Fox TV: "Bambaşka Biri" yeni bölümü.

TV8: "MasterChef All Star" heyecanı devam edecek.

İşte kanalların detaylı yayın akışı...

16 EKİM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

00:30 Yabancı Sinema Sıcak Takip

16 EKİM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

16 EKİM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16 EKİM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Sevginin Gücü

23:30 Yabancı Sinema Odaklan Büyükanne

01:25 Seksenler

16 EKİM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16 EKİM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:45 Yabani

02:30 Hudutsuz Sevda

16 EKİM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?