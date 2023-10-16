BU AKŞAM (16 EKİM) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 16 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (16 Ekim) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 16 Ekim 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 16 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 16 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi gününün televizyon yayın akışı:
- Kanal D: "Mandıra Filozofu" adlı yerli sinema filmi.
- TRT1: "Sevginin Gücü" adlı yabancı sinema filmi.
- Star TV: "Ömer".
- ATV: "Safir".
- Fox TV: "Bambaşka Biri" yeni bölümü.
- TV8: "MasterChef All Star" heyecanı devam edecek.
İşte kanalların detaylı yayın akışı...
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
- 22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
- 00:30 Yabancı Sinema Sıcak Takip
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aile
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 06:55 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:55 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Sevginin Gücü
- 23:30 Yabancı Sinema Odaklan Büyükanne
- 01:25 Seksenler
- 09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Bambaşka Biri
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Bambaşka Biri
- 23:45 Yabani
- 02:30 Hudutsuz Sevda
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Safir
- 00:20 Aldatmak