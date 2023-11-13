BU AKŞAM (13 Kasım Pazartesi) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 Kasım TV yayın akışı!

13 Kasım 2023 tarihinde televizyonlarda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D'de 'Dilek Taşı', Show TV'de 'Sahte Kabadayı', Star TV'de 'Yalı Çapkını', TRT 1'de 'Benim Güzel Ailem', TV 8'de 'Masterchef All Star', FOX TV'de 'Şahane Hayatım' ve ATV'de 'Kuruluş Osman' saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. Ayrıca ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8'in yayın akışı da merak ediliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 13 Kasım TV yayın akışı!

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 13 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 13 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (13 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Bir Derdim Var (Tekrar),

Show TV'de saat 20.00'de Güldür Güldür Show (Tekrar),

Star TV'de saat 20.00'de Ömer,

TRT 1'de saat 20.00'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Bambaşka Biri,

ATV'de saat 20.00'de Safir dizisi ekranlarda seyirciyle buluşacak.