BU AKŞAM (12 KASIM PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (12 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 12 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 12 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (12 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Yargı,
Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde,
Star TV'de saat 20.00'de Çok Güzel Hareketler 2,
TRT 1'de saat 20.00'de Teşkilat,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Kirli Sepeti,
ATV'de saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlarda seyirciyle buluşacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
12 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
06:15 Yabancı Damat
08:00 Konuştukça
09:15 Set Ekstra
09:30 Bir Derdim Var
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
12 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Yerli Sinema Üç Kağıtçı
23:45 Aile
12 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Sakla Beni
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
12 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
05:35 İncir Ağacı
05:40 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Kendi Düşen Ağlamaz
17:45 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3'te 3
12 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yerli Sinema Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
12 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
15:00 Bambaşka Biri
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
12 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Umut Çizgisi
11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:30 Dizi TV
13:30 Aldatmak
16:15 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam