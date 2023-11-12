BU AKŞAM (12 KASIM PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (12 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 12 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 12 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (12 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?



Kanal D'de saat 20.00'de Yargı,

Show TV'de saat 20.00'de Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde,

Star TV'de saat 20.00'de Çok Güzel Hareketler 2,

TRT 1'de saat 20.00'de Teşkilat,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Kirli Sepeti,

ATV'de saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlarda seyirciyle buluşacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

12 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

06:15 Yabancı Damat

08:00 Konuştukça

09:15 Set Ekstra

09:30 Bir Derdim Var

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

12 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

23:45 Aile

12 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Sakla Beni

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Sakla Beni

12 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:35 İncir Ağacı

05:40 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Kendi Düşen Ağlamaz

17:45 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3'te 3

12 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yerli Sinema Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

12 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

15:00 Bambaşka Biri

16:45 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

12 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:30 Dizi TV

13:30 Aldatmak

16:15 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam