BU AKŞAM (11 KASIM CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 11 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (11 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 11 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 11 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (11 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Bir Derdim Var,
Show TV'de saat 20.00'de Güldür Güldür Show,
Star TV'de saat 20.00'deSakla Beni,
TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Adım Farah,
ATV'de saat 20.00'de Kardeşlerim ekranlarda seyirciyle buluşacak.
İşte kanalların detaylı yayın akışı…
11 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
22:45 Üç Kız Kardeş
01:45 Bir Derdim Var
11 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
11 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Ömer
13:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
15:30 Sakla Beni
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Sakla Beni
01:30 Ömer
11 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
05:35 İncir Ağacı
07:30 Lingo
11:20 Benim Güzel Ailem
14:45 Teşkilat
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
11 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
11 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:30 Kirli Sepeti
18:00 Yabani
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
02:15 Senden Daha Güzel
11 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir