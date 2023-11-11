BU AKŞAM (11 KASIM CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 11 KASIM 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (11 KASIM) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 KASIM 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 11 KASIM 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 11 KASIM 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (11 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Bir Derdim Var,

Show TV'de saat 20.00'de Güldür Güldür Show,

Star TV'de saat 20.00'deSakla Beni,

TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Adım Farah,

ATV'de saat 20.00'de Kardeşlerim ekranlarda seyirciyle buluşacak.

İşte kanalların detaylı yayın akışı…

11 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

22:45 Üç Kız Kardeş

01:45 Bir Derdim Var

11 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

11 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Ömer

13:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

15:30 Sakla Beni

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Sakla Beni

01:30 Ömer

11 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:35 İncir Ağacı

07:30 Lingo

11:20 Benim Güzel Ailem

14:45 Teşkilat

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Benim Güzel Ailem

11 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

11 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Şahane Hayatım

15:30 Kirli Sepeti

18:00 Yabani

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

02:15 Senden Daha Güzel

11 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir