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Bu Adam Benim Babam sözleri! Fatih Kısaparmak - "Bu Adam Benim Babam" Türkü sözleri nelerdir?

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Bu Adam Benim Babam sözleri! Fatih Kısaparmak - 'Bu Adam Benim Babam' Türkü sözleri nelerdir?

Fatih Kısaparmak'ın seslendirdiği en iyi Türküler arasında yer alan Bu Adam Benim Babam Türküsünün sözleri merak ediliyor. Peki, Bu Adam Benim Babam sözleri nelerdir? Bu Adam Benim Babam şarkı sözleri sizlerle...

Bu Adam Benim Babam Türküsünün tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU ADAM BENİM BABAM SÖZLERİ

Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla, hey

Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla, hey, hey, hey, hey

*****

Cebinde yok parası Bafra'dır cigarası

Yüreğindedir yarası

Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla

Bu adam benim babam, hey

*****

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Ağlama benim babam, hey

*****

Ağlama mazlum babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Allah büyük babam, hey

*****

Bu adam benim babam

Derdi dağlardan büyük

Çaresiz (biçare) beli bükük, hey

Bu adam benim babam

Derdi dağlardan büyük

Çaresiz (biçare) beli bükük, hey, hey, hey, hey, hey

*****

Bir gün olsun gülmemiş

Rahat nedir bilmemiş

Gözyaşını silmemiş

Bir lokma ekmek için

Kimseye eğilmemiş

Bu adam benim babam, hey, hey

*****

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

*****

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam, hey

*****

Benim babam mert adamdı

Mangal gibi yüreği

Yufka gibi kalbi vardı

Hayatım boyunca o'na özendim

Fedakardı

*****

Bir dikili ağacı olmadı belki

Ama kendisi

Onuruyla yaşayan

Koskoca bir çınardı

Üstümdeki kol kanat

*****

Sırtımı yasladığım dağ gibiydi

Ben babamın oğluyum

Tepeden tırnağa Anadolu'yum

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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