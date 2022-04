BTS üyeleri kimlerdir? BTS grup üyelerinin isimleri nedir? BTS grubu hangi ülkenin? Grupta kaç kişi var? BTS nedir? BTS grubu ne zaman kuruldu?

Açılımı 'Bangtan Boys' olan BTS müzik grubunun toplamda 7 üyesi bulunmaktadır. Peki BTS 7 üyenin boyları ve kiloları kaç? BTS üyeleri kaç yaşında? Grubun en genç üyesi ve en yaşlı üyesi kim? Gruba yeni üye katılacak mı? BTS üyelerinin gerçek isimleri nelerdir? BTS üyeleri dinleri ne? BTS vokali kim? Gitaristi kim? Piyanisti kim? BTS üyeleri hakkında bilgiler ve instagram hesapları haberimizde...

BTS KISALTMASININ AÇILIMI NE?

BTS kısaltmasının açılımı "Bangtan Boys" demektir. BTS'nin diğer açılımı ise "Bangtan Sonyeondan" demektir. Türkçe olarak karşılığı ise "Kurşun geçirmez izciler" manasına gelmektedir.

BTS diğer isimleri:

- Bangtan Boys

- Bulletproof Boy Scouts

- Beyond The Scene

- Bangtan Sonyeondan

BTS NEDİR?

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir.

BTS hangi ülkeden : Seul, Güney Kore

BTS tarzları : K-Pop Hip hop Pop R&B EDM

BTS etkin yılları : 2013–günümüz

BTS, ilk teaserları 26 Mayıs'ta çıkmadan önce de, yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde hayran kazanmış bir gruptur. 12 Haziran 2013'te "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı 'No More Dream'i yayınlayarak resmî olarak çıkışlarını yapmış oldular. Kliplerindeki ve şarkıdaki alışılmamış ögeler birçok hayranın ilgisini çekti. İlk performanslarını -No More Dream, We're Bulletproof Pt.2, Like- 12 Haziran'da albüm tanıtımı için yapılan showcasede sahnelediler. Yazdıkları şarkı sözleri, danslarıyla ve freestyle (doğaçlama) rapleriyle kısa sürede ilgi odağı oldular. BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı. The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever , 2016 Melon Müzik Ödülleri'nde (MMA) "Yılın Albümü" ödülünü aldı. Bu ödül BTS'in çıkışlarından itibaren ilk daesang'ı, diğer bir deyişle ilk "Büyük Ödül"ü oldu.

Grup ikinci full albümleri, Wings'in yayımlanması ile, (iTunes'ta 26 ülkede #1 numaraya yerleşti) ilerleyişlerine devam ettiler. Albüm ayrıca Billboard 200 listesine 26. sıradan giriş yaptı. (Bu, bir K-Pop albümünün ulaştığı en yüksek sıraydı. Bu da grubu, hem 3 tane kayıtla listeye giren ilk K-Pop grubu, hem de listede 1 haftadan daha fazla zaman geçiren ilk K-Pop grubu yaptı.) Kendi ülkelerinde ( Güney Kore ), Wings yayımlandığı ilk ayında 681,924 tane kopya sattı ve Goan tarihinde en yüksek ilk ay albüm satış rekorunu kırdı. Aynı zamanda Goan tarihinde şimdiye kadar en yüksek satış yapan albüm oldu. Albümün ilk teklisi, "Blood Sweat & Tears" (Korece: ? ? ??) grubun Gaon Dijital Listesi'nde ilk 'yerli number one hit'i oldu. Bugüne kadar, BTS'in diskografisi tahmini olarak dünya çapında 2.5 milyon civarında sattı. Geniş ve uluslararası hayran kitleleriyle, Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da verdikleri 'sold out' konserleriyle tanınırlar. BTS'in olağanüstü performansları onlara 2015 Mnet Asian Music Awards'ta (MAMA) "En İyi Dünya Performansçısı" ödülünü kazandırdı. Aynı ödül töreninden tam bir yıl sonra grup "Yılın Sanatçısı" daesang'ını alarak üç büyük şirketten çıkmayıp(YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment) bunu başaran ilk grup oldular. Aynı zamanda geniş sosyal medya varlıklarıyla da tanınırlar, BTS, Forbes tarafından Twitter'da Mart 2016'da "en çok retweetlenen sanatçı" olarak adlandırıldı. Bunu takiben, BTS Twitter'da emojisi bulunan ilk Koreli gruptur. Ekim 2016'da, Billboard, BTS'i kendilerinin Social 50 listesinde #1 numaraya yerleştirdi. Böylece onları listenin başında yer alan ilk Koreli grup yaptı. Ayrıca Spotify uygulamasında 1 milyon takipçiyi aşan ilk K-Pop grubu oldular.

BTS üyeleri

BTS ÜYELERİ KİMLERDİR?

BTS grubunda toplam 7 üye vardır . BTS grubu üyelerinin isimleri aşağıdaki gibidir:

- Kim Seok-Jin (Vokal) - Suga (Rap) - J-Hope (Dans/Rap) - RM (Rap) - Jimin (Dans/Vokal) - V (şarkıcı) (Vokal) - Jungkook (Dans/Vokal)

BTS üyelerinin isimleri bu şekildedir.

BTS ÜYELERİ YAŞLARI KAÇ?

Jin, (vokal, visual,), d. Kim Seok-jin : 4 Aralık 1992 (28 yaşında) Gwacheon, Güney Kore.

Suga, (lider rapçi), d. Min Yoon-gi : 9 Mart 1993 (28 yaşında) Daegu, Güney Kore.

J-Hope, (rapçi, ana dansçı), d. Jung Ho-seok : 18 Şubat 1994 (27 yaşında) Gwangju, Güney Kore.

RM (eski sahne adıyla Rap Monster), (ana rapçi, lider), d. Kim Nam-joon : 12 Eylül 1994 (26 yaşında) Ilsan, Güney Kore.

Jimin, (lider vokalist, lider dansçı), d. Park Ji-min : 13 Ekim 1995 (25 yaşında) Busan, Güney Kore.

V, (alt vokal, dansçı), d. Kim Tae-hyung : 30 Aralık 1995 (25 yaşında) Daegu, Güney Kore.

Jungkook, (ana vokal, dansçı, alt rapçi, maknae), d. Jeon Jeong-guk : 1 Eylül 1997 (23 yaşında) Busan, Güney Kore.

Şimdi BTS üyelerinin gerçek isimlerine, doğum tarihlerine, yaşlarına ve instagram hesaplarına göz atalım.

BTS ÜYESİ JİN (KİM SEOK-JİN) KİMDİR?

BTS üyesi : Jin

Kim Seok-jin, sahne adıyla Jin, (d. 4 Aralık 1992), Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı. Güney Koreli BTS grubunun vokali ve yüzüdür.Run BTS, BTS İn The Soop gibi TV programlarında yer almıştır.

Jin doğum tarihi : 4 Aralık 1992

Jin yaşı : 28 yaşında

BTS ÜYESİ SUGA (MİN YOON-Gİ) KİMDİR?

BTS üyesi : Suga

Min Yoongi (d. 9 Mart 1993), Güney Koreli rapçi; idol ve prodüktör. Bighit Entertainment altında BTS grubunun bir üyesidir. Rapper söz yazarı ve müzik yapımcısıdır.Global Cyber Üniversitesi – Liberal Sanatlar Lisesinde eğitim almıştır.Epik High'ın 'Fly' parçasını dinledikten sonra rapçi olmayı seçti.Underground rapçidir ve geçmişte "D-Town" adında bir grupta yer almıştı.Underground rapçi olduğu zamanlarda "Gloss (Parlak)" olarak biliniyordu. (Korece 'Yoongi' kelimesinin İngilizce çevirisi nedeniyle.). Solo olarak "Agust D" adını kullanmaktadır ve günümüzde 2 adet mixtape sahibidir. 2017 Melon Müzik Ödülleri'nde Suran'ın "Wine" şarkısının yapımcısı olarak "Hot Trend" ödülünü; 2019 Mnet Asian Music Awards'da ise Lee So-ra'nın "Song Request" şarkısıyla "En İyi İşbirliği" ödülünü kazanmıştır.

Suga doğum tarihi : 9 Mart 1993

Suga kaç yaşında : 28 yaşında

Suga instagram hesabı : @bts.suga

BTS ÜYESİ J-HOPE (JUNG HO-SEOK) KİMDİR?

BTS üyesi : J-Hope

Jung Ho-seok (doğum Şubat 18, 1994), daha çok bilinen sahne adıyla J-Hope, Güney Koreli rapçi, dansçı ve söz yazarı ve producer. Ayrıca Hybe Corporation altındaki BTS grubunun ana dansçısı, rapçisi ve alt vokalidir.

Jung Hoseok 18 Şubat 1994 tarihinde Gwangju, Güney Kore de doğdu. BTS ile çıkış yapmadan önce 'NEURON' adlı dans takımının bir parçasıydı. Henüz BTS ile sahneye çıkmadan 2012 yılında Jo Kwon'un Animal şarkısında rap yaptı. 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 13 Haziran 2013 yılında J-Hope BTS grubunun bir üyesi olarak M! Countdown da "No More Dream" şarkısı ile çıkış yaptı.

J-Hope ilk solo mixtape'i Hope World'ü 1 Mart 2018 yılında yayınladı. Albüm olumlu karşılandı. 63 numaradaki ilk çıkışı(ve 38 numaradaki müteakip zirvesi), onu miztape yayınlandığı sırada Billboard 200 Listesinde en yüksek çıkış yapan solo Koreli artist yaptı. 27 Eylül 2019'da Becky G'nin de yer aldığı Chicken Noodle Soup adlı parçasını yayınladı.

J-Hope doğum tarihi : 18 Şubat 1994

J-Hope kaç yaşında : 27 yaşında

J-Hope instagram hesabı : @bts_jhope

BTS ÜYESİ RM (KİM NAM-JOON) KİMDİR?

BTS üyesi : RM

"RM" gerçek adıyla Kim Nam-joon, 12 Eylül 1994, Ilsan, Güney Kore doğumludur. Güney Koreli erkek grubu BTS'in lideridir. Rapçi, söz yazarı ve albüm yapımcısıdır. 2015 yılında ilk solo mixtape'i RM'i çıkardı. Ekim 2018'de ise ikinci mixtape'i olan Mono'yu çıkardı. Wale, Younha, Warren G, Gaeko, Krizz Kaliko, MFBTY, Fall Out Boy, Primary, ve Lil Nas X gibi sanatçılarla kayıt yaptı.

RM doğum tarihi : 12 Eylül 1994

RM kaç yaşında : 26 yaşında

RM gerçek ismi : Kim Nam-joon

RM eski adı : Rap Monster

BTS ÜYESİ JİMİN (PARK Jİ-MİN) KİMDİR?

BTS üyesi : Jimin

Park Jimin (d. 13 Ekim 1995, Güney Kore), Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve söz yazarı. BTS'in ana dansçısı ve vokalistidir.

Jimin doğum tarihi : 13 Ekim 1995

Jimin kaç yaşında : 25 yaşında

Jimin instagram hesabı : @btsjimin

Park Jimin 13 Ekim 1995 tarihinde Busan, Güney Kore de doğdu. Park Jimin, ilkokulun Busan Hodong İlkokul'unda, ortaokulunu ise Yonsan Ortaokulunda bitirdi. Ortaokul zamanında, Just Dance akademisine katılıp, Popping ve locking öğrendi. Stajyerliğine başlamadan önce, Jimin Busan High School of Arts'da modern dans bölümüne gitti. Jimin ayrıca modern dans bölümünün en iyi öğrencilerindendi. Daha sonra dans öğretmeni'nin şirket seçmelerine katılmasını söylemesiyle, Big Hit seçmelerine katıldı. Jimin, 2012 yılında seçmeleri geçtikten sonra da, Korean Arts High School'a transfer oldu, 2014'te ise mezun oldu. Sonra da Global Cyber Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

BTS ÜYESİ V (KİM TAE-HYUNG) KİMDİR?

BTS üyesi : V

Kim Tae-hyung (d. 30 Aralık 1995) ya da sahne adıyla V, Güney Koreli şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Güney Koreli erkek grubu BTS'in üyesidir.

V doğum tarihi : 30 Aralık 1995

V kaç yaşında : 25 yaşında

V gerçek ismi : Kim Tae-hyung

V instagram hesabı : @bts_v

BTS ÜYESİ JUNGKOOK (JEON JEONG-GUK) KİMDİR?

BTS üyesi : Jungkook

Jeon Jung-kook (d. 1 Eylül 1997), daha çok bilinen adıyla Jungkook (stil olarak Jung Kook), Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı. BTS grubunun en genç üyesi ve ana vokalidir.

Jungkook doğum tarihi : 1 Eylül 1997

Jungkook kaç yaşında : 23 yaşında

Jungkook gerçek ismi ne : Jeon Jung-kook

Jungkook instagram hesabı : @bts.jungkook

