BTS ne zaman dağıtılacak? BTS dağılma tarihi ne zaman? Kore gruplarının sözleşmesi kaç yıl sürüyor? - Haberler

Bts ne zaman dağıtılacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bts, aynı zamanda Bangtan Boys olarak da bilinir, oluşumu 2010 yılında başlayan en popüler Güney Koreli erkek gruplarından biridir. Kore gruplarının sözleşmesi kaç yıl sürüyor?

BTS NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Big Hit Entertainment altında 2013 yılında çıkış yapmış olan Bts, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook'u içeren 7 kişiden oluşmaktadır. Bu popüler K-pop grubu Bts, genellikle şarkı sözlerini kişisel ve sosyal yorumlara, zihinsel sağlık temalarına, okul çağındaki gençliğin sorunlarına, bireyselliğe odaklandı ve müzikal tarzları çok çeşitli türler dahil olmak üzere gelişti. Birkaç albüm çıkardılar ve birkaç dünya turunda sahne aldılar. Son zamanlarda, Koreli pop grupları ajanslarıyla sözleşmeli olarak anlaştılar. Çoğunlukla, K-pop grup gruplarının sözleşmesi 7 yıl civarında sona eriyor. Raporlara göre Bts, 2016 yılında sözleşme imzaladı ve daha sonra Big Hit ile sözleşmelerini 7 yıl daha yenilediler ve sözleşmeyi yeniledikleri için sözleşme 2026'da sona erecek. Bu, BTS'in 2026 yılında dağılacağı anlamına geliyor.

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