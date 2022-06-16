BTS dağılıyor mu? BTS ne zaman dağılacak? Hayranları gözyaşlarına boğuldu! BTS dağıldı mı? BTS ayrıldı mı?

Bts dağılıyor mu? Çıkış yaptıkları tarihten itibaren büyük başarılara imza atan dünyaca ünlü K-POP grubu Bts, kariyerlerine solo olarak devam edeceklerini açıkladı. Hayranlarını gözyaşlarına boğan haberin ardından BTS dağılıyor mu? BTS ne zaman dağılacak? BTS ayrıldı mı? merak konusuydu. İşte detaylar...

BTS DAĞILIYOR MU?

2013 yılında "Bangtan Boys" adıyla çıkış yapan ve sayısız rekorlara imza atan Güney Koreli grup BTS, sosyal medyada bir video paylaşarak artık yollarına birlikte devam etmeyeceklerini açıkladı. Kariyerlerine solo olarak devam edecek olan ünlü grubun bu kararı "ARMY" olarak bilinen hayran kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Üyeler ise bir gün geri döneceklerine söz verdiklerini açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

Bts son kez hayranlarına veda etmek için bir veda partisi düzenledi. Üyelerin birçoğu Festa videosu sırasında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Etkinlikte RM, " Bts'nin her zaman diğer gruplardan farklı olduğunu düşündüm ama K-pop ve tüm idol sisteminin sorunu, size olgunlaşmanız için zaman vermemeleri" dedi.

Jimin ise, "Ne olursa olsun hayranlarımızı düşünmeden edemiyoruz, hayranlarımız tarafından hatırlanan türden sanatçılar olmak istiyoruz. Sanırım bu yüzden şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz, kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz ve bu, yorucu ve uzun bir süreç" dedi.

V ise bunun bir ayrılık olmadığı konusunda ısrar etti: "Bir grup olarak tekrar bir araya geldiğimizde bu sinerji başka hiçbir şeye benzemeyecek."

J-Hope da "Bence yeniden bir olmayı öğrenmek için biraz ayrı zaman geçirmeliyiz. Umarım bunu olumsuz bir şey olarak görmezsiniz ve sağlıklı bir plan olarak görürsünüz. Bence BTS bu şekilde daha güçlü hale gelecek" dedi.

Akşam yemeğinin bir videosu da grubun resmi Twitter hesabında yayınlandı. Grubun bir temsilcisinin yaptığı açıklamada "Açık olmak gerekirse, ara vermiyorlar; ancak şu anda bazı solo projeleri keşfetmeleri ve çeşitli formatlarda aktif kalmaları zaman alacak" dedi.

BTS NEDİR?

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir.

Haberler.com - Gündem