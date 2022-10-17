Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden olan müzik grubu Bts'nin üyelerinden birinin bu yıl zorunlu askerlik yapacağı bildirildi. Yonhap'ta yer alan haberde, ülkede görüş ayrılıklarına yol açan BTS grubu üyelerinin askere gidip gitmemesi konusunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. Peki, BTS askere mi gidiyor? Hangi BTS üyesi askere gidecek? BTS askere gidecek mi? Merak edildi.

Bts askere mi gidiyor? Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden olan müzik grubu Bts'nin üyelerinden birinin bu yıl zorunlu askerlik yapacağı bildirildi. Yonhap'ta yer alan haberde, ülkede görüş ayrılıklarına yol açan BTS grubu üyelerinin askere gidip gitmemesi konusunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. Peki, BTS askere mi gidiyor? Hangi BTS üyesi askere gidecek? BTS askere gidecek mi? Merak edildi. İşte detaylar...

BTS ASKERE Mİ GİDİYOR?

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'nin üyelerinden Jin, yaklaşık 2 yıl sürecek zorunlu askerlik hizmeti için askere alınacak. Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden olan grubun üyesi, 2 yıl görev yapacak.

BTS ÜYELERİ 30 YAŞINA KADAR ASKERLİKLE MUAF TUTULUYOR

Haberde ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin'in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği kaydedildi. Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına imtiyaz tanınıyor.

ASKERLİK KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Bazı eleştirmenler, BTS grubunun da küresel başarısı ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için askerlikten muaf tutulmasını istemişti. Eski Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Hwang Hee, BTS üyelerinin askere gitmesinin "kültürel bir kayıp" olacağını aktarmıştı. Ülkeyi ikiye bölen tartışma sonrası, Güney Kore Parlamentosu, askerlik yasasında grup üyelerinin 30 yaşına gelene kadar askerlikten muaf tutulmasını sağlayan düzenleme yapmıştı.