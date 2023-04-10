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BTP seçime katılmadı mı? BTP neden çekildi?

BTP seçime katılmadı mı? BTP neden çekildi?

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, tv100 Ana Haber'de Ece Üner'e açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin kendisine teklif yaptığını doğrulayan Baş, seçimlerle ilgili de çok konuşulacak bir karar aldı. Peki, BTP seçime katılmadı mı? BTP neden çekildi?

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Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, seçimlere 34 gün kala çok konuşulacak bir karar aldı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyen Baş, "Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi. Gelişmeler sonrası, BTP seçime katılmadı mı? BTP neden çekildi merak edildi.

BTP SEÇİME KATILMADI MI?

Seçimlere katılmama kararı aldıklarını duyuran Baş, "Dün listelerimizi YSK'ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP'nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçime Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hüseyin Baş Gündem Politika Haberler

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