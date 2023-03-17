Seçim gündeminin yoğunlaşmasıyla beraber partiler hakkındaki araştırmalar yapılmaya başlandı. O partilerden biri de BTP oldu. Peki, BTP nedir? BTP oy oranı kaç, lideri kim? BTP hangi ittifakta?

Bağımsız Türkiye Partisi, 25 Eylül 2001 tarihinde Haydar Baş liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "BTP" şeklindedir. Simgesi hilali çevreleyen on altı yıldızdır. Genel başkanı Hüseyin Baş'tır.

Genel başkanlığını 2002-2020 tarihleri arasında Haydar Baş'ın yaptığı partinin "Millî Ekonomi Modeli" isimli devletçi bir ekonomi programı vardır. Haydar Baş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm için yazdığı tezlerini birkaç kitapta topladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşıdırlar.

Mesaj TV, Meltem TV ve Yeni Mesaj gazetesi bu partiyle bağlantılı olan gruba aittir.

Tarihi

25 Eylül 2001 tarihinde parti kurucuları İçişleri Bakanlığına gelerek, dilekçelerini teslim etmeleriyle kuruldu. Ata Selçuk ve Ali Gedik partinin başkanlığını yaptıktan sonra 18 Ağustos 2002'den itibaren başkanlığına Haydar Baş seçildi.Bu görevine 14 Nisan 2020'de ölümüne kadar devam etti. 23 Nisan 2020'de Genel başkanlığa Hüseyin Baş seçild