BTP lideri Hüseyin Baş, İYİ Parti'nin kendisine yaptığı milletvekili adaylık teklifini reddetti

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, seçimlere 34 gün kala katıldığı canlı yayında seçime katılmayacaklarını açıkladı. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Baş, milletvekili listelerini geri çekeceklerini duyurdu. BTP lideri Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklamalar sonrasında BTP oy oranı merak konusu oldu. Peki, BTP milletvekili adayları kimler? BTP oy oranı ne, üye sayısı nedir? Detaylar haberimizde...

BTP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, katıldığı canlı yayında seçim hakkında verdikleri önemli kararı açıkladı. Seçimlere katılmama kararı aldıklarını duyuran Baş, "Dün listelerimizi YSK'ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP'nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçime Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.