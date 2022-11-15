BTP 6'lı masaya katılacak mı? Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masada var mı? 6'lı masada kimler olacak?
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6'lı masa partileri bugün DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. 8 saat süren toplantının ardından partiler tarafından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride masanın genişlemesine ilişkin konunun da görüşüldüğü belirtilmesinin üzerine vatandaşlar BTP 6'lı masaya katılacak mı? sorusunu merak etti. Peki, BTP 6'lı masaya katılacak mı? Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masada var mı? 6'lı masada kimler olacak?
BTP 6'lı masaya katılacak mı? sorusu gündemde yer alıyor. Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ise toplantı sonrasında manidar bir paylaşım geldi. Vatandaşlar ise BTP 6'lı masaya katılacak mı? Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masada var mı? 6'lı masada kimler olacak? sorularının yanıtını merak etti. İşte detaylar...
Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ise toplantı sonrasında manidar bir paylaşım geldi. Baş, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız."
Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamakla beraber Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı paylaşım şöyle oldu;
6'lı masada bulunan isimler şunlardır:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.
Sizce BTP 6'lı masaya dahil olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) November 14, 2022