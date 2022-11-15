6'lı masa partileri bugün DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. 8 saat süren toplantının ardından partiler tarafından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride masanın genişlemesine ilişkin konunun da görüşüldüğü belirtilmesinin üzerine vatandaşlar BTP 6'lı masaya katılacak mı? sorusunu merak etti. Peki, BTP 6'lı masaya katılacak mı? Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masada var mı? 6'lı masada kimler olacak?

BTP 6'lı masaya katılacak mı? sorusu gündemde yer alıyor. Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ise toplantı sonrasında manidar bir paylaşım geldi. Vatandaşlar ise BTP 6'lı masaya katılacak mı? Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masada var mı? 6'lı masada kimler olacak? sorularının yanıtını merak etti. İşte detaylar...

BTP 6'LI MASAYA KATILACAK MI?

Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ise toplantı sonrasında manidar bir paylaşım geldi. Baş, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız."

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamakla beraber Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı paylaşım şöyle oldu;

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.