BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya platformu Instagram'a neden erişim engeli geldiği kullanıcılar tarafından araştırılıyor. BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Detaylar haberimizdedir...

BTK INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Instagram katalog suçları ifadesi, sosyal medya platformu Instagram'da işlenen belirli suçları tanımlamak için kullanılır. Genellikle dolandırıcılık, tehdit, şantaj, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı, cinsel içerikli paylaşımlar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi suçları içerir. Bu tür suçlar, Instagram'ın topluluk kurallarına aykırı olmanın yanı sıra, aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil edebilir ve cezai yaptırımlara tabi olabilir.

BTK NEDEN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.