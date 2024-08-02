Üye Girişi
Haberler

BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Kullanıcılar, Instagram'a erişmediler. Ardından, "BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi?" sorularını gündeme getirdi. BTK'nın bu kararı ve Instagram'a neden erişim engeli getirildiği konusu merak konusu. Peki, Instagram'a neden erişim engeli geldi?

BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya platformu Instagram'a neden erişim engeli geldiği kullanıcılar tarafından araştırılıyor. BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Detaylar haberimizdedir...

BTK INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Instagram katalog suçları ifadesi, sosyal medya platformu Instagram'da işlenen belirli suçları tanımlamak için kullanılır. Genellikle dolandırıcılık, tehdit, şantaj, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı, cinsel içerikli paylaşımlar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi suçları içerir. Bu tür suçlar, Instagram'ın topluluk kurallarına aykırı olmanın yanı sıra, aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil edebilir ve cezai yaptırımlara tabi olabilir.

BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi?

BTK NEDEN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sosyal Medya Gündem Teknoloji Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı? BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir? Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar! Türkiye'de neden bayraklar yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları!
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title