BTK tarafından uygulanan medyada bant daraltma uygulaması nedir ve BTK nedir merak ediliyor. Vatandaşlar, BTK bant daraltma uygulaması nedir sorusunu araştırıyor. Sosyal medyada çıkan görüntülerden dolayı BTK bant daraltma uygulamasına gitti. Peki, BTK bant daraltma uygulaması nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bant daraltma uygulamasına gitti. BTK bant daraltma uygulaması nedir, ne işe yarar merak ediliyor. BTK bant daraltma uygulaması hakkında bilgi arayanlar, BTK bant daraltma uygulaması nedir sorusuna yanıt arıyor. BTK bant daraltma uygulaması nedir? Detaylar haberimizdedir…

BANT GENİŞLİĞİ NEDİR?

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir. Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur.

Bilgisayar bilimlerinde; bant genişliği veya dijital bant genişliği kullanılan veya kullanılabilen veri iletişim kaynaklarındaki veri oranının bit/saniye cinsinden ölçülmesine denir.

Haberleşme kanalının kapasitesi, analog sinyal kullanılıyorsa Hertz(Hz), sayısal sinyal kullanılıyorsa bps (bit per second) ile ifade edilir.

Ayrıca veri aktarımı, dijital haberleşme ve kablosuz haberleşme, elektronik vs. kitaplarında bant genişliği analog sinyalin hertz cinsinden ölçümüne de denir. Bazı bilgisayar ağı uzmanları karışıklıkları önlemek için bit/saniyedeki veri genişliği yerine bitrate, kanal kapasitesi gibi daha yüzeysel terimler seçerler.

Bant genişliği temelde salt teknik bir konu değildir; iletişim altyapısının niteliğini belirler, dolayısıyla politik ve ekonomik önem de taşır. İnternetin yaygınlaşmasıyla küçük çaplı devletlerin yayıncıların problemlerinden bir tanesi haline gelmektedir.

BTK BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR?

Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.

BTK'DAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BANT DARALTMA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.