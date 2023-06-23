BSH Türkiye, We Power programıyla kadın öğrencilere iş dünyasında fırsat eşitliği sunuyor

BSH Türkiye, We Power kariyer programıyla kadın öğrenciler için iş dünyasında fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olarak 2021 yılında başlatılan We Power kariyer programı, 2022 yılında satış alanını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. We Power ile kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunuluyor ve böylelikle kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

BSH Türkiye, We Power kariyer programıyla kadın öğrenciler için iş dünyasında fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor.

BSH Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, stratejisinin temeline çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini yerleştiren BSH Türkiye, We Power programı ile şirket içinde temel mühendislik ve satış alanlarında çalışan kadınların oranını giderek artırıyor.

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olarak 2021 yılında başlatılan We Power kariyer programı, 2022 yılında satış alanını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. We Power ile kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunuluyor ve böylelikle kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Bugüne dek We Power programına, kariyerlerini mühendislik ve satış alanlarında sürdürmek isteyen 15 binin üzerinde kadın öğrenci başvurdu. 117 proje öğrencisi BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazandı ve bu öğrencilerin 62'si kadroya alınarak profesyonel iş hayatına başladı.

We Power sayesinde 2021'den bu yana BSH Türkiye içinde temel mühendislik alanlarında görev yapan kadınların oranı iki yılda yüzde 6 artarak yüzde 21'den yüzde 27'ye yükseldi. 2022 yılında satış alanının da kariyer programına dahil edilmesiyle bu alanda 1 yıllık sürede yüzde 2'lik artış gözlendi ve kadın çalışan oranı yüzde 28'den yüzde 30'a çıktı.

"We Power ile kadınların gücünü BSH'nin gücüyle büyütmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayça Kaşıkcı, cinsiyet eşitliğinin önündeki engellere meydan okuyan çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kaşıkçı, "Bugüne dek We Power aracılığıyla bizimle buluşan gençler başta olmak üzere, tüm kadın mühendis adaylarının ve BSH bünyesinde sayıları her geçen gün artan çalışma arkadaşlarımızın Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Mühendislik alanındaki başarılarıyla genç kadınların hem BSH'nin hem de ürettiğimiz ürünlerle evdeki yaşam kalitesinin geleceğini şekillendireceğine yürekten inanıyorum. We Power ile kadınların gücünü BSH'nin gücüyle büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, We Power ile proje öğrencisi olarak BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazanan genç kadınlar, profesyonel iş hayatına bir adım önde başlıyor. Proje öğrencileri, temel mühendislik alanında üretim, kalite, tedarik zinciri ve AR-GE pozisyonlarında, satış alanında ise saha satışı ve satış destek pozisyonlarında görev alıyor.

Her yıl ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen We Power kariyer etkinliğinde şirketin her kademesinden profesyoneller deneyimlerini paylaşırken, bu sayede katılımcılar, kariyer yolculuklarını tasarlamada güçlü ipuçları elde ediyor.

Yönetici mülakatlarıyla devam eden sürecin ardından seçilen öğrenciler, BSH bünyesinde proje öğrencisi olarak uzun süreli stajlarına başlıyor.

2022 yılında BSH Türkiye'nin We Power programına 53 ayrı üniversiteden kadın öğrenciler başvuru yaptı. En çok başvuru yapan okullar sıralamasında ilk sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi alırken;, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği, programa en yoğun ilgi gösterilen bölümler olarak öne çıktı.

2023 yılı için online başvuru tarihi 1 Eylül-8 Ekim olarak belirlendi. Temel mühendislik ve satış alanlarında programa dahil olmak isteyen genç kadın öğrenciler, başvurularını kariyer platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ekim-aralık arasında gerçekleştirilecek ön değerlendirmelerin ardından We Power kariyer etkinliği bu yıl 16 Aralık'ta düzenlenecek. 10 Ocak'a kadar yönetici mülakatlarının tamamlanması ve We Power programının Şubat 2024 itibarıyla başlaması planlanıyor.