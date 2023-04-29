Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Peki, Bryant Dunston sağlık durumu ne? Bryant Dunston kaza mı yaptı, yaralandı mı?

Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesinin olmadığı ortaya çıktı. Vücudunda yaralar olan Bryant Dunston müşhade altında tutulacak. Peki, Bryant Dunston sağlık durumu ne? Bryant Dunston kaza mı yaptı, yaralandı mı? işte merak edilen detaylar...

BRYANT DUNSTON SAĞLIK DURUMU NE?

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir Kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.