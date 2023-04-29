Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi ve Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Ardında, Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi ve Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli?

Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi ve Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi ve Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Bryant Dunston sağlık durumu nasıl, durumu iyi mi? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BRYANT DUNSTON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

BRYANT DUNSTON DURUMU İYİ Mİ?

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir Kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir Trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" denildi.

BRYANT DUNSTON

BRYANT DUNSTON KİMDİR?

Bryant Kevin Dunston Jr. (28 Mayıs 1986, Kentucky), Türkiye Basketbol Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te forma giyen Amerikalı asıllı Ermeni profesyonel basketbolcudur. 2.03 boyundaki oyuncu Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

Profesyonel kariyeri

Bryant Dunston kolej kariyerini sonlandırdıktan sonra 2008 NBA Seçmeleri'ne karar verdi. Fakat draftta hiçbir takım tarafından seçilme başarısı gösteremedi. Amerikalı oyuncu profesyonel kariyerine ise 2008 yılında Kore Basketbol Ligi ekiplerinen Mobis Phoebus takımında başladı. Dunston 2010 yılında Yunan ekibi Aris ile sözleşme imzaladı, fakat 2011 Şubat ayında sözleşmesi feshedildi. Daha sonra İsrail ekibi Bnei Haşaron takımında forma giydikten ve sezon bittikten sonra bir başka İsrail takımı Hapoel Holon takımına transfer oldu.

Dunston 2011-12 sezonunda İsrail Basketbol Ligi'nde 14.3 sayı 9.3 ribaund 1.9 blok 1.1 top çalma 1.0 asist ortalamaları ile harika bir sezon geçirerek NBA ve EuroLeague takımlarının ilgisini çekti. 2012 NBA Yaz Ligi'nde Brooklyn Nets takımı tarafından çağrılıp denensede isteninlen seviyeye ulaşamayıp yeniden Avrupa'ya dönüp bu sefer İtalyan takımı Pallacanestro Varese ile 1 yıllığına anlaştı. 2012-13 sezonunda forma giydiği 41 karşılaşmada maç başına 14.2 sayı 7.1 ribaund 2.1 blok 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynayarak harika bir sezonu geride bıraktı. Dunston 9 Temmuz 2013 tarihinde EuroLeague'in son şampiyonu Yunan devi Olimpiakos ile sözleşme imzaladı. Haziran 2015'te Anadolu Efes ile iki yıllığına anlaşmıştır.