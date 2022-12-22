Asgari ücret zammı ile ilgili zam pazarlıklarında sona gelindi. Milyonlar 2023 asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını bekliyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile 2023 asgari ücreti netlik kazanacak. Pek çok kişi asgari ücret ile ilgili tahminler yaparken asgari ücret brüt ve net maaş hesabı da sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Brütten nete asgari ücret hesaplama nasıl yapılır 2023? Brüt maaş nedir? Net maaş nedir? Asgari ücret brütü ne kadar?

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

2023 yılı asgari ücreti için gözler asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, ücreti belirleyecek komisyonun açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki, Brütten nete asgari ücret hesaplama nasıl yapılır 2023? Brüt maaş nedir? Net maaş nedir? Asgari ücret brütü ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş, ister asgari ücretli olsun ister yüksek ücretli çalışanın aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır.

NET MAAŞ NEDİR?

Net maaş, çalışanın maaşından kesintiler yapıldıktan sonrası para tutarını ifade eder. Kısaca, net maaş çalışanın eline geçen esas paradır.

ASGARİ ÜCRET BRÜTÜ NE KADAR?

2022 asgari ücretine göre bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 liradır. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NET MAAŞI NE KADAR?

2022 asgari ücreti vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NET HESABI NE?

İşçinin brüt günlük çalışma parası belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir günlük miktar yani yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.