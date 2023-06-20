BRÜT NET ASGARİ ÜCRET FİYATI 2023: Asgari ücret brüt ne kadar oldu, net asgari ücret kaç TL? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Brüt net asgari ücret fiyatı 2023 ne kadar oldu ve net asgari ücret ne kadar soruları merak ediliyor. Asgari ücret brüt ne kadar oldu, net asgari ücret kaç TL? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? gündeme geliyor. Brüt net asgari ücret fiyatı 2023 ve net asgari ücret kaç TL gündeme geliyor. Peki, Brüt net asgari ücret fiyatı 2023! Asgari ücret brüt ne kadar oldu, net asgari ücret kaç TL? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücret brüt ne kadar oldu, net asgari ücret kaç TL? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Brüt net asgari ücret fiyatı 2023 ne kadar oldu ve net asgari ücret ne kadar soruları merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Brüt net asgari ücret fiyatı 2023 ve net asgari ücret kaç TL gündeme geliyor. Brüt net asgari ücret fiyatı 2023! Asgari ücret brüt ne kadar oldu, net asgari ücret kaç TL? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

BRÜT ASGARİ ÜCRET FİYATI 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

NET ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

"Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Süreç boyunca tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması. Biz bu birliktelik ruhuna çok önem veriyoruz. Ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Umuyorum ki bu dönemlerden sonra da bu iş birliği ruhuna devam edeceğiz. Asgari ücretlilerden vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Devletimiz bu konuda daha önce uygulamaya alınan bu uygulamanın devamını sağladı. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yüzyılında üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız."

2023 Yılı Asgari Ücret Ara Zammı Açıklanıyor https://t.co/iCFUrHm4id — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) June 20, 2023