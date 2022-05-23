Bruno Paz kimdir? Bruno Paz kaç yaşında, hangi ülkede, hangi takımda? - Haberler

Bruno Paz kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezonun son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Bruno Paz kaç yaşında, hangi ülkede, hangi takımda? Bruno Paz nereli?

BRUNO PAZ KİMDİR?

23 Nisan 1998 doğumlu Bruno Paz, Portekiz'in Barreiro kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerini Belenenses takımında başlayan Paz, 2011 yılında Sporting'e transfer oldu. Kulübün alt yaş kategorilerinde görev alan 24 yaşındaki ön libero, Farense'ye kiralandı.

BRUNO PAZ HANGİ TAKIMDA?

Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk transferini gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, 24 yaşındaki Bruno Paz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistle katkı sağladı.

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