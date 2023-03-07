Brunei ülkesinin haritadaki yeri ve hangi kıtada bulunduğu merak edildi. Peki, Brunei nerede, hangi ülke, hangi kıtada? Brunei haritadaki yeri neresi? Brunei nüfusu kaç, dini nedir, Müslüman mı? Brunei müslüman bir ülke mi? Brunei nerede bulunuyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı. Bunun ardından vatandaşlar, Brunei nerede, hangi ülke, hangi kıtada? Brunei haritadaki yeri neresi? Brunei nüfusu kaç, dini nedir, Müslüman mı? merak etti. İşte ayrıntılar...

BRUNEİ NEREDE?

Brunei, resmî adıyla Brunei Ülkesi, Barışın Ülkesi veya Bruney Darüsselam (Malayca: Negara Brunei Darussalam), Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan sultanlık. Ülkenin tek komşusu Malezya'dır. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. İslami monarşi ile yönetilen ülkenin resmî dili Malaycadır. Ülkenin gelir kaynaklarının başında doğal gaz ve petrol vardır. Ülke ekonomisi Sultan'ın ve Shell'in elindedir. Katar'dan sonra GSMH ölçütüne göre dünyanın en zengin ikinci ülkesi olarak kabul edilmektedir.

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah dünyanın en zengin isimleri arasında yer alır.

BRUNEİ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Brunei, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

BRUNEİ NÜFUSU KAÇ?

2014 verilerine göre etnik açıdan ülke nüfusunun %65,7'si Malay, %10,3'ü Çinli, %3,4'ü yerli halk, %20,6'sı ise diğer küçük etnik gruplara mensuptur. Malay terimi ülkede yer alan Brunei, Tutong, Belait, Dusun, Murut, Kedayan ve Bisaya adlı yerli grupları kapsamakta olup Bumiputera olarak adlandırılan bu gruplara devlet tarafından özel ayrıcalıklar tanınmaktadır. Ülkede yabancı göçmen sayısı fazladır.

BRUNEİ DİNİ NEDİR? MÜSLÜMAN MI?

Resmî din olan İslam, özellikle de Sünni Şafii İslam %80'i aşkın inanan oranıyla ülkedeki baskın dindir. Budizm ve Hristiyanlık her biri için yaklaşık %7 olmak üzere ülkedeki diğer büyük dinlerdir. Yerli dinler gibi diğer dinlere inananlar veya dinsiz kişiler toplumun %5'ini oluşturmaktadır. Ülkenin resmî dili Standart Malayca olmasına rağmen halk tarafından Standart Malaycadan farklı olan Brunei Malaycası konuşulmaktadır. Çinli azınlıklar çeşitli Çin dilleri konuşmaktadır. İngilizce çoğunluk tarafından bilinmekte olup ülkede kullanılan başlıca iş dilidir.