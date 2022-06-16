Bruma hangi mevki? Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir transferi daha resmen bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı PSV'den Bruma'yı resmen renklerine bağladı. Peki, Bruma hangi mevki oynamaktadır? Bruma Fenerbahçe'de! İşte Bruma transferinin detayları haberimizde...

BRUMA HANGİ MEVKİ?

Fenerbahçe'nin PSV'den yeni transferi Bruma, kendisi sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye resmen imza attı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Bruma'nın kanatlarda oynadığı bilinmektedir.

BRUMA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BRUMA KİMDİR?

Armindo Tué Na Bangna ya da lakabıyla Bruma 24 Ekim 1994; Bissau, Gine-Bissau doğumlu kanat mevkiinde, Fenerbahçe'de oynayan Portekizli futbolcudur.

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