Brüksel Havalimanı'nda Hainan Havayolları'na ait uçak için su takı töreni düzenlendi

Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı'nda Shenzhen'e hareket etmeden önce Hainan Havayolları'na ait HU760 sefer sayılı uçak için yapılan su takı töreni, 28 Haziran 2023. Brüksel-Shenzhen direkt uçak seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle, Brüksel Havalimanı'nda Çin'in Hainan Havayolları için Çarşamba günü bir tören düzenlendi.